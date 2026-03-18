Россияне с гаджетами Apple стали целью мошенников

Россияне с гаджетами от компании Apple стали целью мошенников. Аферисты блокируют устройства через модифицированные клиенты телеграм-ботов. Они предлагают использование мессенджера без замедления или якобы бесплатную премиум-версию. Об этом сообщили в киберполиции.

Как только человек вводит чужие данные Apple ID на своем устройстве, преступники мгновенно включают функцию "Найти iPhone". Они переводят гаджет в режим "Потерян" и блокируют его. После этого на экране появляется сообщение с требованием выкупа. Разблокировка возможна только через обращение в официальную поддержку Apple.

