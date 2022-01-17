В Россию вернулись 14 самолетов с миротворцами ОДКБ из Казахстана

Из Казахстана вернулись 14 самолетов с российскими миротворцами. Они прибыли на аэродром Чкаловский в Подмосковье, сообщает Минобороны. Военные разгружают вооружение и имущество, позже они отправятся по своим гарнизонам.

Самолеты Ил-76 17 января также доставят военных и технику подразделений ВДВ на аэродром Восточный в Ульяновской области.

Всех российских военных из Казахстана планируется вывести до 19 января. Миротворцы ОДКБ из России и других стран прибыли в соседнее государство по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева. Военные помогли охранять важные государственные объекты во время беспорядков в Казахстане, спровоцированных повышением цен на газ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.