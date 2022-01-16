Двадцать самолетов с миротворцами РФ из сил ОДКБ прибыли из Казахстана в Подмосковье

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Двадцать самолетов с миротворцами РФ из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли из Казахстана в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского министерства обороны.

"Двадцать самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (2 самолета Ан-124 Руслан и 18 самолетов Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский", – заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что военные воздушно-десантных войск разгрузили вооружение, технику и имущество на аэродроме Чкаловский, позже они совершили марш в пункт постоянного размещения.

Накануне из Казахстана в Россию вернулись 18 самолетов с российскими миротворцам. Они также прибыли в аэропорт Чкаловский. Еще 14 самолетов с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли в РФ в аэропорт города Иваново 15 января.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.