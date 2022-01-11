Житель Ялты несколько часов не давал тушить пожар в его доме

В Ялте четыре часа тушили пожар в двухэтажном доме из-за активного протеста одного из жителей. Огонь быстро распространился на 800 квадратных метров. Горели крыша и второй этаж.

Спасатели несколько раз пытались поставить лестницу, но им постоянно мешал мужчина. Он скидывал оборудование и ругался на сотрудников МЧС. На место вызвали полицию, но быстро задержать хулигана не удавалось. Он отбивался и продолжал мешать.

В итоге только в четвертом часу удалось справиться с огнем. Погибших и пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.