За последние 10 лет количество преступлений в Москве уменьшилось в разы – Собянин

14:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние 10 лет количество преступлений в столице уменьшилось в разы благодаря работе прокуратуры Москвы, заявил Сергей Собянин на праздничном мероприятии, посвященном 300-летию ведомства.
"Сегодня прокуратура по-прежнему является главным надзорным органом по соблюдению прав и свобод граждан и координатором борьбы с преступностью. Должен сказать, что только за последние 10 лет ситуация самым серьезным образом изменилась в лучшую сторону. В Москве в два раза уменьшилось количество убийств, в восемь раз уменьшилось количество грабежей, в 14 раз уменьшилось количество квартирных краж и так далее", – отметил градоначальник, подчеркнув, что прокуратура имеет колоссальное значение.
По словам Собянина, юбилей ведомства отмечается на таком высоком уровне, как общенациональный праздник, кроме того, ему уделяется достаточно большое внимание со стороны высших органов госвласти и руководства страны.
Мэр отметил, что даже в 1990-е годы прокуратура была значимым ведомством. В тот период оно было самым профессиональным и надежным отрядом по борьбе с преступностью.
Собянин обратил внимание и на период 2000-х годов, когда президентом РФ было объявлено о наведении конституционного порядка на территории государства, прокуратура была одним из основных рычагов воздействия на преступников.
"Я благодарю вас за работу, за ваше профессиональное, чуткое отношение к своему делу, принципиальное отношение. И считаю, что городские власти, прокуратура всегда будут вместе стараться наводить порядок и обеспечивать нормальную жизнь в соответствии с законами и Конституцией РФ. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш труд. Желаю вам здоровья, счастья и успехов", – сказал градоначальник.
В рамках мероприятия столичный мэр вручил отличившимся сотрудникам московского ведомства благотворительные письма, а также знаки отличия.
Ранее Сергей Собянин заявил, что благодаря системе видеонаблюдения число преступлений в Москве снизилось. В частности, число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж – в 13 раз, хищений автомобилей – в 9 раз, погибших в ДТП – в 2 раза.
Мэр отметил, что перед властями стоит задача совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни.
За последние 10 лет количество преступлений в Москве уменьшилось в разы – Собянин
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