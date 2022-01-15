225 человек погибли в результате беспорядков в Казахстане

ТАСС/Гавриил Григоров

В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, из которых 19 – полицейские и военные. Об этом рассказал начальник Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев.

По его словам, 4 353 человека ранены, из них 3 393 – сотрудники силовых ведомств. Пострадали 4 578 граждан.

"На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел, в том числе 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 – по убийствам. Водворены в изолятор временного содержания 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 – с санкции суда взяты под стражу", – цитирует Шалабаева ТАСС.

По его словам, после проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания правоохранители освободили около 100 человек.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. 13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

