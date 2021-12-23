Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций – СМИ

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Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию по коду из СМС для подтверждения платежей. Об этом сообщает газета "Известия".

Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко рассказал, что потенциальной жертве направляют сообщение с предложением продлить ОСАГО. В сообщении указаны данные об авто, включая госномер, а при переходе по ссылке демонстрируется сумма страховки и другая ссылка для оплаты. После перехода по ней и ввода данных карты появляется страница с надписью "Формируется СМС-код". После этого жертве действительно приходит СМС от банка.

"Вероятнее всего, после того как пользователь указывает на ресурсе данные карты, злоумышленники инициируют не оплату, а запрос на списание денег с этой карты. На этом этапе у них есть все необходимое для перевода, кроме проверочного кода", – пояснил Марченко.

По его словам, пока пользователь находится на странице ожидания с надписью "Формируется СМС", в это время ему приходит сообщение. Данное сообщение пользователь воспринимает как СМС для оплаты, однако на самом деле это СМС для подтверждения перевода денег, инициированного мошенниками.

По информации газеты, о данной схеме обмана знают в компаниях Digital Security и Zecurion, а также в Росбанке, Газпромбанке и ВТБ.

Ранее сообщалось, что мошенники начали оформлять кредиты онлайн, предоставляя микрофинансовым организациям похищенные в Сети личные данные россиян. Жертва получает несколько CMC c кодами, необходимыми для подтверждения регистрации, после чего злоумышленники звонят ей от имени службы техподдержки.

Как правило, мошенники просят прислать скриншоты с текстом полученных сообщений якобы для того, чтобы разобраться в возникшей проблеме, а на самом деле завершают регистрацию и оформляют кредит. Коварность данного вида мошенничества заключается в том, что жертва замечает его последствия лишь через месяц, когда получает от кредитной организации требование об оплате займа.