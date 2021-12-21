Названы "подарки", которые мошенники чаще всего обещают своим жертвам

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Чаще всего за прохождение мошеннических схем в виде опросов и розыгрышей пользователям обещают "призы" в виде MacBook, PlayStation 5, iPad Pro и флагманских моделей смартфонов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Group-IB.

По оценкам компании, в среднем у каждой жертвы злоумышленники воруют по 50 тысяч рублей. Ущерб же от персонализированного мошенничества в целом в месяц достигает 5,9 миллиарда рублей. Так, в текущем году мошенники от лица одного из крупных ретейлеров вынуждали пользователей оставлять свои персональные данные, а также данные банковских карт.

Помимо этого, в Group-IB отметили, что кибермошенники изменили схемы обмана. Если раньше это были массовые спам-рассылки, то теперь для каждой жертвы генерируется особая таргетированная ссылка.

Ранее российские банки сообщили, что мошенники стали чаще выбирать в качестве своих жертв людей предпенсионного возраста. Они активировались в преддверии новогодних праздников, когда люди теряют бдительностью.

Потенциальным жертвам звонят, представляясь сотрудниками ПФР, Минтруда или соцслужб, и сообщают о возможности якобы получить дополнительные выплаты за трудовой стаж. В итоге им удается получить доступ к данным чужих банковских карт.

