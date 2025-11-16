Торговые центры Москвы усилили меры безопасности

В столичных торгово-развлекательных центрах ужесточили меры безопасности. Это связано с недавним инцидентом в одном из моллов, где подросток пронес канистру с горючим и попытался поджечь кресла в кинозале.

Специалисты отмечают, что система защиты требует доработок, так как существующие металлодетекторы не всегда способны предотвратить пронос опасных предметов, а охранники по закону не имеют права проводить личный досмотр посетителей.

