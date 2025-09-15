Форма поиска по сайту

15 сентября, 07:15

Безопасность

В России выросло число случаев мошенничества с заработком на лайках

Вдвое выросло число случаев мошенничества с предложениями заработать на лайках. В мессенджерах появляются фальшивые аккаунты и боты, где обещают оплату за лайки на маркетплейсах.

Злоумышленники сначала могут перевести небольшую сумму, а затем попросить выкупить товары с обещанием вернуть деньги. После этого мошенники исчезают. Эксперты призывают быть бдительными и не доверять подобным предложениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДарья Ермакова

