15 сентября, 07:15Безопасность
В России выросло число случаев мошенничества с заработком на лайках
Вдвое выросло число случаев мошенничества с предложениями заработать на лайках. В мессенджерах появляются фальшивые аккаунты и боты, где обещают оплату за лайки на маркетплейсах.
Злоумышленники сначала могут перевести небольшую сумму, а затем попросить выкупить товары с обещанием вернуть деньги. После этого мошенники исчезают. Эксперты призывают быть бдительными и не доверять подобным предложениям.
