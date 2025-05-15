Банкам могут запретить выдавать карты подросткам без согласия родителей. По закону оформить карту можно с 14 лет.

Скоро родители будут не только давать на это разрешение, но и смогут следить за операциями по счету. Это сделано для того, чтобы защитить подростков от мошенников, которые втягивают их в так называемое дропперство, то есть за вознаграждение просят обналичить украденные у других людей деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.