Банки РФ стали запрашивать подтверждение родства при крупных переводах

Российские банки усилили контроль за денежными переводами между физическими лицами. Теперь кредитные организации могут запрашивать документы, подтверждающие не только коммерческие, но и родственные связи между отправителем и получателем средств.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, такая мера направлена на борьбу с мошенническими схемами. Если человек переводит, например, несколько миллионов рублей и заявляет, что это родственнику, но фамилии отличаются и ранее переводов не было, банк вправе запросить подтверждающие документы.

