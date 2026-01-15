15 января, 07:30Безопасность
Банки РФ стали запрашивать подтверждение родства при крупных переводах
Российские банки усилили контроль за денежными переводами между физическими лицами. Теперь кредитные организации могут запрашивать документы, подтверждающие не только коммерческие, но и родственные связи между отправителем и получателем средств.
Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, такая мера направлена на борьбу с мошенническими схемами. Если человек переводит, например, несколько миллионов рублей и заявляет, что это родственнику, но фамилии отличаются и ранее переводов не было, банк вправе запросить подтверждающие документы.
