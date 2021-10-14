Учения на случай экстренных ситуаций прошли в аэропорту Домодедово

Масштабные учения прошли в Домодедово. Спасатели и службы аэропорта отработали, как необходимо действовать в случае экстренных ситуаций.

Учения провели в два этапа: на аэродроме и в пассажирском терминале. Согласно легенде, при заходе на посадку у воздушного судна неполностью вышла передняя стойка шасси. На борту в это время находились 120 человек, 750 килограммов багажа, 300 килограммов почты и 3 тонны груза, в том числе опасный.

Помимо тушения пожара и помощи пассажирам, отработали также эвакуацию самолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.