Российских женщин предупредили о схеме мошенничества ко Дню всех влюбленных

Мошенники активизировались ко Дню всех влюбленных. Аферисты начали обзванивать потенциальных жертв и говорить о том, что кто-то заказал им букет. Также они могут предложить подтвердить бронь столика в ресторане или воспользоваться горящими скидками на подарки.

Однако эксперты посоветовали не откликаться на сомнительные предложения и не торопиться во время онлайн-покупок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

