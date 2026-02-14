Форма поиска по сайту

14 февраля, 09:15

Безопасность

Российских женщин предупредили о схеме мошенничества ко Дню всех влюбленных

Российских женщин предупредили о схеме мошенничества ко Дню всех влюбленных

Россияне стали чаще попадаться на мошенников при обмене валюты

Мошенники начали рассылать россиянам валентинки от Павла Дурова

"Московский патруль": мошенники подготовили аферы к 14 февраля

Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками

Мошенники начали следить за россиянами через домашние камеры и видеоняни

Москвичам рассказали о ключевых правилах кибербезопасности

"Деньги 24": россияне потеряли 300 млрд рублей из-за телефонного мошенничества

Назвавшийся сыном Павла Дурова пользователь Telegram занимался мошенничеством с подарками

"Техно": насколько телефоны защищены от взлома

Мошенники активизировались ко Дню всех влюбленных. Аферисты начали обзванивать потенциальных жертв и говорить о том, что кто-то заказал им букет. Также они могут предложить подтвердить бронь столика в ресторане или воспользоваться горящими скидками на подарки.

Однако эксперты посоветовали не откликаться на сомнительные предложения и не торопиться во время онлайн-покупок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

