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07:30

Безопасность

Ракетные комплексы "Ярс" сменили полевые позиции в Иркутской области

Ракетные комплексы "Ярс" сменили полевые позиции в Иркутской области

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Подразделения ракетных комплексов "Ярс" выполнили смену полевых позиций в Иркутской области. Автономные пусковые установки прошли маршем в дневное и ночное время до новых мест дислокации. Одновременно выполнялись и тренировки.

Так, боевые расчеты рассредоточили агрегаты, инженерное оборудование, а машины маскировали и организовывали их охрану. Также военнослужащие должны были быть готовы вступить в бой с условным противником.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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