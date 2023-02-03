В Москве началось тестирование комплекса, фиксирующего непропуск скорой

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В Москве началось тестирование технического устройства, фиксирующего непропуск автомобиля скорой помощи на дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения.

"В тестовом режиме на один автомобиль скорой помощи установили комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта", – заявили в пресс-службе ЦОДД.

Там уточнили, что технические специалисты проверят работу различных алгоритмов работы камер. При этом речи о рассылке штрафов пока не идет.

Ранее стало известно, что в России начали использовать камеры для фиксации выброшенного мусора. Нововведение начало действовать с 11 января. Сообщалось, что штрафы будут выписывать полицейские и сотрудники государственного лесного надзора.

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