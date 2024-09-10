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10 сентября, 18:00

Безопасность

Мосгаз предупредил об активизации мошенников после сезона отпусков

Мосгаз предупредил об активизации мошенников после сезона отпусков

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В сезон возвращения из отпусков в городе могут активизироваться мошенники, которые представляются газовиками. Об этом предупреждает Мосгаз. Обычно аферисты рассказывают людям о том, что их оборудование якобы неисправно и навязывают покупку дорогих приборов.

В связи с этим заместитель главного инженера АО "Мосгаз" Татьяна Киселева напоминает, что сотрудники организации всегда одеты в темно-синюю форму и имеют удостоверение, а техническое обслуживание осуществляется по графику, согласованному с префектурой и управляющей компанией. Кроме того, москвичи могут сами уточнить дату визита специалиста на официальном сайте Мосгаза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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