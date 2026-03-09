Форма поиска по сайту

09 марта, 09:15

Безопасность

Москвичей предупредили мошеннической схеме с QR-кодами от "налоговой"

Москвичей предупредили мошеннической схеме с QR-кодами от "налоговой"

"Новости дня": мошенники активизировались в Москве перед 8 Марта

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии 8 Марта

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе пожарных дознавателей

"Московский патруль": в Москве провели рейд по выявлению нелегальной продажи цветов

"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по эвакуации раненых

Водителям могут запретить оставлять метки с гео сотрудников ГИБДД в навигаторе

Москвичей предупредили о способах обмана в преддверии 8 Марта

"Московский патруль": в преддверии 8 Марта таможенники усилили контроль за ввозом цветов

"Московский патруль": Росгвардия проверила соблюдение москвичами правил владения оружием

Москвичей предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники рассылают письма якобы от налоговой службы с QR-кодом. Сообщения выглядят как официальные, но код ведет на поддельный сайт.

В письме также указан номер телефона, по которому позвонившего могут попросить назвать персональные данные или код из СМС. Кроме того, аферисты рассылают сообщения о якобы досудебных претензиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

