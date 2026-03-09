Москвичей предупредили мошеннической схеме с QR-кодами от "налоговой"

Москвичей предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники рассылают письма якобы от налоговой службы с QR-кодом. Сообщения выглядят как официальные, но код ведет на поддельный сайт.

В письме также указан номер телефона, по которому позвонившего могут попросить назвать персональные данные или код из СМС. Кроме того, аферисты рассылают сообщения о якобы досудебных претензиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.