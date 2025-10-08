Материальную компенсацию хотят ввести в РФ для пострадавших от потери персональных данных

Материальную компенсацию хотят ввести в России для пострадавших от потери персональных данных. Новый инструмент разработал Всероссийский союз страховщиков.

Он предложил обязать операторов персональных данных страховать свою ответственность, а в случае утечки – выплачивать из общего фонда фиксированную компенсацию всем пострадавшим. Механизм гарантированных выплат может дополнить Закон об оборотных штрафах за утечку личной информации в 2026 году.

