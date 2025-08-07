Пенсионерам могут запретить говорить по телефону у банкоматов

В России обсуждают запрет на разговоры по телефону рядом с банкоматами для пенсионеров. Мера направлена на борьбу с мошенниками, которые часто обманывают пожилых людей во время финансовых операций.

Аналогичная система уже работает в Японии, где искусственный интеллект блокирует подозрительные действия. Технология предполагает установку микрофонов в банкоматы. Система будет определять возраст клиента по голосу и при совпадении параметров выводить на экран предупреждение с контактами службы безопасности.

В некоторых случаях возможна блокировка операции или вызов сотрудника банка для уточнения ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.