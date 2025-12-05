Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:15

Безопасность

Мошенники в РФ начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

Мошенники в РФ начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

В России началась волна квартирных краж

Мэр Москвы рассказал о развитии образования, транспорта и медицины в столице

Мошенники начали предлагать россиянам астрологический прогноз на 2026 год

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом предсказаний на 2026 год

"Деньги 24": эксперт рассказал, как распознать мошенников при сделках с жильем

Мошенники начали блокировать гаджеты Apple через сторонний аккаунт

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Москве

МВД составило список фраз для распознавания мошенников

Российские операторы заблокировали около 3,5 млрд спам-вызовов с начала года

Мошенники в России начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда. Аферисты звонят пожилым людям и сообщают им, что нужно сделать перерасчет пенсии за 2016–2018 годы.

Затем они предлагают пройти "перерегистрацию" прямо по телефону и озвучивают первые цифры банковской карты жертвы, после чего требуют назвать остальные номера и продиктовать код из СМС. Если человек сообщает эти данные, преступники получают доступ к счету и списывают с него все средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

