Мошенники в РФ начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

Мошенники в России начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда. Аферисты звонят пожилым людям и сообщают им, что нужно сделать перерасчет пенсии за 2016–2018 годы.

Затем они предлагают пройти "перерегистрацию" прямо по телефону и озвучивают первые цифры банковской карты жертвы, после чего требуют назвать остальные номера и продиктовать код из СМС. Если человек сообщает эти данные, преступники получают доступ к счету и списывают с него все средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.