Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 07:15

Безопасность

Эксперты предупредили россиян об опасности заряжать гаджеты в общественных местах

Эксперты предупредили россиян об опасности заряжать гаджеты в общественных местах

"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд на станции "Пражская"

Новости Москвы: около 2,5 тыс нарушений ПДД выявили во время рейда по велокурьерам

"Деньги 24": эксперт перечислил признаки мошеннических сделок с жильем

"Специальный репортаж": Охрана

"Деньги 24": операторы связи в РФ заблокировали 3,5 млрд мошеннических вызовов в 2025 году

"Это Москва. Инфраструктура": пожарная безопасность

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом разблокировки сим-карт

Торговые центры Москвы усилили меры безопасности

Мошенники начали создавать фейковые сайты туроператоров

Эксперты предупредили россиян об опасности заряжать гаджеты в общественных местах. По их словам, так мошенники могут украсть личные данные или установить вредоносные программы.

Особо подвержены таким атакам устаревшие смартфоны, которые давно не получали обновления безопасности. Сигналом возможной угрозы является появление на экране устройства запроса с просьбой предоставить доступ или разрешить выполнение каких-либо действий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика