Эксперты предупредили россиян об опасности заряжать гаджеты в общественных местах. По их словам, так мошенники могут украсть личные данные или установить вредоносные программы.

Особо подвержены таким атакам устаревшие смартфоны, которые давно не получали обновления безопасности. Сигналом возможной угрозы является появление на экране устройства запроса с просьбой предоставить доступ или разрешить выполнение каких-либо действий.

