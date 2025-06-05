05 июня, 07:45Безопасность
В России создали систему борьбы с телефонными мошенниками
В стране запустили платформу взаимодействия банков, мобильных операторов и госорганов для борьбы с телефонным мошенничеством. Операторы теперь смогут мгновенно разрывать связь, если звонок окажется подозрительным.
Для этого потребуется согласие самих абонентов. В системе также будут использоваться биометрические данные – в том числе записи голосов людей, ранее уличенных в мошенничестве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.