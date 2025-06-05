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05 июня, 07:45

Безопасность

В России создали систему борьбы с телефонными мошенниками

В России создали систему борьбы с телефонными мошенниками

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В стране запустили платформу взаимодействия банков, мобильных операторов и госорганов для борьбы с телефонным мошенничеством. Операторы теперь смогут мгновенно разрывать связь, если звонок окажется подозрительным.

Для этого потребуется согласие самих абонентов. В системе также будут использоваться биометрические данные – в том числе записи голосов людей, ранее уличенных в мошенничестве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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