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Новости

03 июня, 08:00

Безопасность

Мошенники активизировались в период сдачи ЕГЭ

Мошенники активизировались в период сдачи ЕГЭ

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Ближе к концу учебного года новым способом обмануть россиян стала тема школьных экзаменов. Преступники выдают себя за представителей образовательного учреждения и предлагают школьникам зарегистрироваться на определенном ресурсе или назвать код из СМС якобы для активации дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей.

В период проведения экзаменов также часто встречается схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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