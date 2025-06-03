Мошенники активизировались в период сдачи ЕГЭ

Ближе к концу учебного года новым способом обмануть россиян стала тема школьных экзаменов. Преступники выдают себя за представителей образовательного учреждения и предлагают школьникам зарегистрироваться на определенном ресурсе или назвать код из СМС якобы для активации дневника, а иногда просят уточнить персональные данные родителей.

В период проведения экзаменов также часто встречается схема, по которой выпускникам предлагают получить ответы или узнать результаты ЕГЭ раньше других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.