31 июля, 22:45Общество
Обманутым клиентам фитнес-клуба на Беломорской улице помогут составить коллективный иск
Обманутым клиентам фитнес-клуба на Беломорской улице помогут составить коллективный иск. Роспотребнадзор взял на контроль эту ситуацию.
Новый спортивный центр должен был открыться в июне, но этого не произошло до сих пор, хотя абонементы распроданы.
Есть ли шанс вернуть средства? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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