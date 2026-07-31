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31 июля, 22:45

Общество

Обманутым клиентам фитнес-клуба на Беломорской улице помогут составить коллективный иск

Обманутым клиентам фитнес-клуба на Беломорской улице помогут составить коллективный иск

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Обманутым клиентам фитнес-клуба на Беломорской улице помогут составить коллективный иск. Роспотребнадзор взял на контроль эту ситуацию.

Новый спортивный центр должен был открыться в июне, но этого не произошло до сих пор, хотя абонементы распроданы.

Есть ли шанс вернуть средства? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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