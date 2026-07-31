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31 июля, 14:45

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Московский стартап-саммит пройдет 29–30 сентября

Московский стартап-саммит пройдет 29–30 сентября

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Второй Московский стартап-саммит пройдет с 29 по 30 сентября в "СберСити". Он объединит тысячи участников со всей России, среди которых предприниматели, инвесторы и представители органов власти.

Для них подготовят деловую программу по направлениям робототехники, строительства и развития городской среды, медицины и другим сферам. Бизнесмены и участники молодежных программ представят свои инновационные разработки потенциальным заказчикам и инвесторам.

Главным событием саммита станет церемония награждения "Технологической премией" представителей российского рынка инноваций. Всего в конкурсе предусмотрено 17 номинаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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