Московский стартап-саммит пройдет 29–30 сентября

Второй Московский стартап-саммит пройдет с 29 по 30 сентября в "СберСити". Он объединит тысячи участников со всей России, среди которых предприниматели, инвесторы и представители органов власти.

Для них подготовят деловую программу по направлениям робототехники, строительства и развития городской среды, медицины и другим сферам. Бизнесмены и участники молодежных программ представят свои инновационные разработки потенциальным заказчикам и инвесторам.

Главным событием саммита станет церемония награждения "Технологической премией" представителей российского рынка инноваций. Всего в конкурсе предусмотрено 17 номинаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.