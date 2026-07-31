Собянин утвердил даты проведения Московского стартап-саммита

Московский стартап-саммит состоится 29 и 30 сентября. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Саммит объединит предпринимателей, инвесторов, представителей власти и участников молодежных программ со всей России. Участники обсудят развитие робототехники, городской среды, медицины и других технологических отраслей. На выставке будут представлены разработки стартапов, в том числе участников Московского инновационного кластера.

Также на площадке саммита пройдет финал программы "Техлаб Москва". 10 победителей получат по 20 миллионов рублей на внедрение своих проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

