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31 июля, 10:15

Политика

Иранские военные нанесли новый удар по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте

Иранские военные нанесли новый удар по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте

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Иранские военные нанесли новый удар по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Поражены ангары истребителей, объекты связи и склады оборудования.

При этом президент США Дональд Трамп активно комментирует ситуацию в другой зоне ближневосточного конфликта – секторе Газа. Накануне глава Белого дома заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС.

На своей странице в соцсети Трамп утверждает, что совсем скоро группировка сложит оружие, а израильские подразделения будут выведены с территории Газы, после чего международные силы по стабилизации начнут сотрудничать с новой палестинской полицией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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