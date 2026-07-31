В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 31 июля

Наиболее плотное движение в Москве 31 июля наблюдается на Ярославском и Варшавском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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