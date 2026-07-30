30 июля, 13:15Туризм
В РСТ призвали туристов соблюдать меры предосторожности из-за пожаров в Турции
Лесные пожары в Турции пока не влияют на отдых российских туристов, отметил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Однако путешественникам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Туристам советуют иметь при себе документы, следить за сообщениями местных властей, отелей и гидов, а также оставаться на связи, чтобы не пропустить важные уведомления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.