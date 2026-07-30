Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 13:15

Туризм

В РСТ призвали туристов соблюдать меры предосторожности из-за пожаров в Турции

В РСТ призвали туристов соблюдать меры предосторожности из-за пожаров в Турции

Десятки московских семей пострадали от самарского турагента

Юрист объяснила, какую компенсацию можно получить за задержку багажа

Россия и Китай могут закрепить безвизовый режим на постоянной основе

Аэропорт Внуково отправил в Турцию весь багаж, скопившийся из-за проблем в системе

Пляжный отдых в Турции подорожал на фоне аномальной жары

Визовый центр Японии предупредил об увеличении сроков рассмотрения документов в сентябре

Черногория официально подтвердила введение визового режима для россиян

Туроператоры сообщили о росте спроса россиян на поездки в Великобританию

Визовый центр Италии в РФ прекратил регистрацию через иностранные сервисы

Лесные пожары в Турции пока не влияют на отдых российских туристов, отметил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Однако путешественникам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Туристам советуют иметь при себе документы, следить за сообщениями местных властей, отелей и гидов, а также оставаться на связи, чтобы не пропустить важные уведомления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАлександра Суркова

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика