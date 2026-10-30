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30 октября, 21:15

Спорт

Заммэра Горбенко отметил труд спортивных наставников в День тренера

Заммэра Горбенко отметил труд спортивных наставников в День тренера

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Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие спорта.

По его словам, инструкторы обучают москвичей в таких городских проектах, как "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". С 2020 года участие в занятиях приняли уже около 370 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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