Заммэра Горбенко отметил труд спортивных наставников в День тренера

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие спорта.

По его словам, инструкторы обучают москвичей в таких городских проектах, как "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". С 2020 года участие в занятиях приняли уже около 370 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.