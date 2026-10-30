Аэропорт Внуково обслужил 56 рейсов после снятия ограничений. Открыты на прием и выпуск судов и другие аэропорты – Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

Как сообщили в Росавиации, более чем на два часа задержали почти 100 рейсов – 66 на вылет и 33 на прилет. Сообщалось, что из-за ограничений развернули также четыре самолета из Стамбула, которые направлялись в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.