Сборную России по хоккею допустили на международные турниры

Российских хоккеистов допустили до международных турниров. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, это обязал сделать спортивный арбитражный суд.

Теперь спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. При этом решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Международной федерации хоккея заявили, что не согласны, но будут действовать в соответствии с решением.

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