Российских хоккеистов допустили к международным соревнованиям

Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

В Международной федерации заявили, что исполнят решение. Ближайшим турниром, в котором смогут принять участие российские хоккеисты, станет молодежный чемпионат мира в Канаде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.