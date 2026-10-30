30 октября, 13:15Спорт
Российских хоккеистов допустили к международным соревнованиям
Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея на льду допустить российские сборные к международным соревнованиям, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
В Международной федерации заявили, что исполнят решение. Ближайшим турниром, в котором смогут принять участие российские хоккеисты, станет молодежный чемпионат мира в Канаде.
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