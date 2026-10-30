Мошенники украли 2 млн рублей, убедив московскую школьницу впустить их в квартиру

Полицейские Хорошёвского района задержали двух подозреваемых в крупной краже. Жертвoй мошенников стала школьница. По данным полиции, 23-летний житель Подмосковья и 19-летний москвич позвонили девочке, представились сотрудниками силовых структур и убедили ее сотрудничать.

Школьница показала незнакомцам квартиру по видеосвязи, а затем впустила их домой. Она передала им ювелирные украшения стоимостью около 1 миллиона рублей. Кроме того, подозреваемые вскрыли сейф и забрали еще 1 миллион рублей наличными.

По предварительным данным, оба действовали по указанию кураторов. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.