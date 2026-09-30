Московский государственный университет спорта и туризма отметил 60-летие. В честь юбилея в вузе прошли торжественные мероприятия, в том числе награждение сотрудников за многолетний труд.

Университету вручили благодарности от Совета Федерации, Мосгордумы и Минпросвещения, а также почетную грамоту мэра Москвы. Сегодня в МГУСиТ обучаются более 6 тысяч студентов, в том числе свыше 340 иностранных.

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