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30 сентября, 23:45

Общество

Московский государственный университет спорта и туризма отметил 60-летие

Московский государственный университет спорта и туризма отметил 60-летие

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Московский государственный университет спорта и туризма отметил 60-летие. В честь юбилея в вузе прошли торжественные мероприятия, в том числе награждение сотрудников за многолетний труд.

Университету вручили благодарности от Совета Федерации, Мосгордумы и Минпросвещения, а также почетную грамоту мэра Москвы. Сегодня в МГУСиТ обучаются более 6 тысяч студентов, в том числе свыше 340 иностранных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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