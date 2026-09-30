В Москве начался сезон "белкопада" – периода, когда бельчата выпадают из гнезд. Эксперты советуют не спешить забирать детеныша, если он выглядит здоровым и активным. Мать-белка может находиться неподалеку и не подходить к бельчонку, пока рядом находятся люди.

Если животному действительно нужна помощь, брать его голыми руками не стоит: белка может поцарапать или укусить. Для безопасности бельчонка рекомендуют аккуратно взять с помощью кофты или шарфа и поместить в хорошо проветриваемую коробку.

Самостоятельно кормить его, особенно коровьим молоком, нельзя. Бельчонку требуется специальный корм, а молоко может привести к его гибели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.