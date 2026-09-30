Рейсы Flydubai из Москвы отправляются в штатном режиме

Рейсы Flydubai из Москвы в арабские страны отправляются в штатном режиме. Представители авиакомпании во Внуково заявили, что поводов для паники нет. При этом все борты перевозчика, которые прибывают в главный аэропорт Израиля, направляют на специальную площадку для проверки безопасности.

Ранее на рейсе Дубай – Тель-Авив произошла драка между пилотами. Один из летчиков получил ножевое ранение, а пассажиры, среди которых были другие пилоты, помогли обезвредить нападавшего и стабилизировать самолет.

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