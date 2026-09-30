В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы

Минздрав России зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии, она получила название "Аллегарда". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о новом поколении иммунотерапии. Препарат не содержит цельный аллерген, а лишь его фрагменты, отвечающие за формирование иммунитета, поэтому он гипоаллергенный и безопасный.

Курс вакцинации включает пять инъекций с интервалом в месяц, а начинать его планируют в октябре, чтобы завершить до сезона пыления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.