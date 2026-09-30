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30 сентября, 13:45

Шоу-бизнес

Супругу блогера Портнягина приговорили к 8 годам лишения свободы

Супругу блогера Портнягина приговорили к 8 годам лишения свободы

Адвокаты блогера Дмитрия Портнягина обжалуют решение суда

Блогера Дмитрия Портнягина приговорили к 5 годам колонии

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Супругу блогера Дмитрия Портнягина приговорили к 8 годам лишения свободы. Наказание ей отсрочили из-за маленького ребенка. Самого Портнягина суд приговорил к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

Адвокат бизнес-тренера Евгений Грицков заявил, что защита намерена обжаловать приговор. По его словам, расчеты проводились с расчетного счета Портнягина, а квартира была приобретена на его имя. Защита считает, что состава преступления нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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