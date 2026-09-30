30 сентября, 13:15Происшествия
Эвакуация студентов прошла в РосУниМед и МТУСИ
В Москве эвакуировали студентов РосУниМед и МТУСИ. В университете связи и информатики эвакуация коснулась корпуса на Авиамоторной улице, а в университете медицины вывели людей из корпусов на Долгоруковской улице и в Старомонетном переулке.
Как спецслужбы реагируют на массовые волны звонков? Влияет ли это на скорость реакции по каждому конкретному адресу? И как отличить реальную угрозу от ложной?
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