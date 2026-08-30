В Москве реализуют комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения

В столице действует комплекс мероприятий по улучшению дорожного движения, сообщает портал mos.ru. С начала года разработано и согласовано более тысячи изменений схем организации дорожного движения.

Путем переразметки введено 46 дополнительных полос, на 63 участках изменен скоростной режим. Показатель безопасности дорожного движения достиг исторического минимума за последние 26 лет – менее одного погибшего в ДТП на 100 тысяч жителей.

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