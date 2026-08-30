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30 августа, 12:15

Транспорт

Более 130 автобусов и электробусов работают на ночных маршрутах Москвы

Более 130 автобусов и электробусов работают на ночных маршрутах Москвы

Ночному маршруту Москвы исполнилось 13 лет

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На ночных маршрутах Москвы, которым в этом году исполнилось 13 лет, работают более 130 современных автобусов и электробусов.

Всего в парке Мосгортранса – более 2 440 электробусов производства "КАМАЗ" и около 570 электробусов производства "ЛиАЗ". Российские предприятия создают транспорт для Москвы с учетом требований города к безопасности, комфорту и качеству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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