На московском заводе выпускают модули для строительства домов

В Москве здания собирают из готовых крупногабаритных модулей. Их производят на заводе в ОЭЗ "Технополис "Москва", а затем колоннами грузовиков доставляют на строительные площадки.

Площадь одного модуля может достигать 100 квадратных метров. Такие конструкции используют, в частности, при строительстве домов по программе реновации, а также социальных и административных объектов.

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