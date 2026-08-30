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30 августа, 09:30

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На московском заводе выпускают модули для строительства домов

На московском заводе выпускают модули для строительства домов

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В Москве здания собирают из готовых крупногабаритных модулей. Их производят на заводе в ОЭЗ "Технополис "Москва", а затем колоннами грузовиков доставляют на строительные площадки.

Площадь одного модуля может достигать 100 квадратных метров. Такие конструкции используют, в частности, при строительстве домов по программе реновации, а также социальных и административных объектов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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