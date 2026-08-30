Столичным водителям напомнили о временных перекрытиях около "Лужников" из-за концерта

Движение для автомобилистов временно ограничили в районе большой спортивной арены "Лужники" 30 августа. С 08:00 нельзя свернуть с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

С 20:00 перекроют улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, дублер Комсомольского проспекта и соседние проезды. Парковка в зоне перекрытий также запрещена до окончания концерта.

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