Собянин: еще 27 маршрутов будет интегрировано в проект "Москва – область"

В проект "Москва – область" до конца года планируют интегрировать в проект еще 27 маршрутов, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По его словам, несколько из маршрутов запущены в августе. В рамках проекта открыто уже больше 50 маршрутов, которые соединили Москву с 8 городскими округами ближайшего Подмосковья. Для их работы закуплено более 500 современных автобусов, вскоре поступят 75.

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