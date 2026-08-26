Собянин: трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте

Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

По словам мэра, развитию трамвайной сети уделяют особое внимание. Суточный пассажиропоток трамваев вырос почти с 700 до 900 тысяч поездок. Это связано с развитием маршрутов, в том числе запуском второго диаметра, а также завершением обновления подвижного состава.

В целом популярность столичного транспорта растет. За первое полугодие москвичи и гости города совершили на 76 миллионов поездок больше, чем за тот же период 2025 года.

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