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30 июля, 23:00

Общество

В московских магазинах появились торты в честь дня рождения Гарри Поттера

В московских магазинах появились торты в честь дня рождения Гарри Поттера

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В преддверии дня рождения Гарри Поттера, который состоится 31 июля, в московских магазинах неожиданно появились торты, напоминающие тот самый, который Хагрид принес имениннику на 11-летие.

На фестивале "ПроДвижение 2026", который проходит на ВДНХ, представлен культовый Ford Anglia 1962 года выпуска – машина, умевшая летать и становиться невидимой в фильмах о Поттере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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