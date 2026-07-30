В московских магазинах появились торты в честь дня рождения Гарри Поттера

В преддверии дня рождения Гарри Поттера, который состоится 31 июля, в московских магазинах неожиданно появились торты, напоминающие тот самый, который Хагрид принес имениннику на 11-летие.

На фестивале "ПроДвижение 2026", который проходит на ВДНХ, представлен культовый Ford Anglia 1962 года выпуска – машина, умевшая летать и становиться невидимой в фильмах о Поттере.

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