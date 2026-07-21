"Московский патруль": сотрудники ГАИ провели рейд и проверили пользователей СИМ

Столичные сотрудники Госавтоинспекции провели рейд и проверили, как пользователи средств индивидуальной мобильности соблюдают правила дорожного движения. За 2 дня самокатчики нарушили ПДД почти 5 тысяч раз.

Одного из нарушителей инспекторы остановили за то, что он не спешился на пешеходном переходе, а затем продолжил движение по тротуару. Другой пользователь СИМ перевозил большое количество аккумуляторов и также проехал по "зебре" на самокате. За нарушения ПДД водителям СИМ выписывают штрафы и проводят профилактические беседы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".