Собянин: москвичи завоевали награды на международной выставке изобретателей

Воспитанники Московского дворца пионеров завоевали золото, 2 серебра и специальный приз на Международной выставке юных изобретателей в Пекине. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, Россию представляли 12 человек, 3 из них – жители столицы. Под руководством преподавателя Алексея Громакова они успешно защитили свои проекты перед международным жюри.

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